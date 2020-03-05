"سعود الطبية" مُحذّرة: "طقطقة الرقبة" تتسبب في السكتة الدماغية

مخاطرها تمتد لحدوث تسلخات الأوعية الدموية الرئيسية المغذية للدماغ

حذّرت مدينة الملك سعود الطبية -ممثلة في قسم أمراض المخ والأعصاب- من خطورة "طقطقة الرقبة"، التي تقوم بها بعض محلات الحلاقة والمساج، والتي قد تؤدي لكارثة تتسبب في حدوث السكتة الدماغية وتسلخات الأوعية الدموية الرئيسية المغذية للدماغ.

وقال استشاري ورئيس قسم المخ والأعصاب وإصابات الدماغ والعمود الفقري والحبل الشوكي بالمدينة د.هاني العبدلي: مدينة الملك سعود الطبية سجلت العديد من الحالات خلال العام المنصرم لهذه العادة الخاطئة، والتي قد تؤدي لحدوث السكتة الدماغية وتسلخات الأوعية الدموية الرئيسية المغذية للدماغ.

وأضاف: هذه العادة يتبعها الكثير على اعتبار أنها تساعد على فك فقرات الرقبة لارتخائها والتخلص من أي آلام أو مشكلات فيها؛ لكن طقطقة الرقبة بعنف وبصورة مفاجئة تعرّض صاحبها لأضرار خطيرة تصل إلى الشلل.

وأردف: الرقبة تحتوي على سبع فقرات عنقية من الجزء العلوي للعمود الفقري وبين كل فقرة وأخرى غضاريف لتسهل حركتها، كما تحتوي على أعصاب مغذية للذراعين وتنتهي عند اليدين، وبالتالي عند تعرض الفقرات لأي مشكلة فإنها تؤثر على العمود الفقري والحبل الشوكي بشكل خطير.

وتابع: "الطقطقة" العنيفة والمفاجئة لفقرات الرقبة تمثل ضغطًا شديدًا على الفقرات والأربطة، فيتعرض الشخص لعدد من المخاطر كتمزق الأربطة؛ فالطقطقة العنيفة للرقبة تتسبب في احتكاك شديد بين فقرات الرقبة مؤدية إلى تمزق وقطع الأربطة المسؤولة عن الإمساك بعضلات الرقبة؛ فيشعر المصاب بالآلام الشديدة في الرقبة وكأنها مكسورة؛ حيث يتم التشخيص عن طريق خضوع المريض للفحص الإكلينيكي مع عمل بعض الأشعة، ويحتاج إلى الراحة التامة مع ارتداء رقبة بلاستيك لمدة ست أسابيع حتى تلتئم الأربطة، مع استخدام أدوية مرخية للعضلات ومضادات للألم.

وقال "العبدلي": يحدث انزلاق غضروفي عنقي بسبب الحركة الخاطئة والمفاجئة التي تتعرض لها الرقبة؛ حيث يصاب بانزلاق غضروفي عنقي، ويشعر المصاب بألم وضعف في الذراعين؛ فضلًا عن التنميل؛ خاصة في حال أثّر الانزلاق الغضروفي على الأعصاب المغذية للذراعين، وقد تمتد خطورة الانزلاق الغضروفي في حال حدث الانزلاق على النخاع الشوكي؛ فيؤدي إلى حدوث شلل رباعي إذا لم يتم إسعافه سريعًا، ويتسبب الانزلاق في التأثير على الأعصاب الموجودة في النخاع الشوكي.

وعن مخاطر "طقطقة الرقبة"، أشار إلى أنها قد تُحدث كسرًا في الرقبة؛ فقد تتعرض فقرات الرقبة للكسر الذي يتسبب في شعور المريض بآلام غير محتملة في الرقبة. والعلاج في هذه الحالة يحتاج إلى التدخل الجراحي لتثبيت الفقرات بشريحة ومسامير؛ ولكن في الغالب تكون عملية في منتهى الخطورة لأنها قد تستلزم الفتح بجوار النخاع الشوكي.

وأردف بالقول: طرق العلاج تختلف بحسب درجة الانزلاق والضرر الناتج، وفي الغالب يحتاج إلى أدوية مغذية ومقوية للأعصاب، بالإضافة إلى مسكنات الألم مع الراحة التامة؛ ولكن في الحالات المتقدمة يتم التدخل الجراحي لعلاج الانزلاق.