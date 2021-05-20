انفجار عبوة ناسفة يودي بحياة 16 مدنياً في شمال مالي

لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن زرعها

قُتل 16 مدنياً وأصيب آخرون في شمال مالي، حين اصطدمت عربتهم بعبوة ناسفة قرب مدينة جاو، بحسب ما ذكر المتحدث باسم الجيش المالي سليمان ديمبيلي، اليوم (الخميس).

ولم يذكر المتحدث الجهة المسؤولة عن زرع العبوة، التي انفجرت مساء أمس، ولم يقدم مزيداً من التفاصيل بشأن الحادث، وفقاً لـ"رويترز".