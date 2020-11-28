روسيا تعترض طائرة تجسس أمريكية فوق البحر الأسود

طاردتها بمقاتلة من طراز "إس يو-27"

ذكرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم (السبت)، أنها سارعت إلى إرسال طائرة مقاتلة من طراز "إس يو-27"، لاعتراض طائرة استطلاع أمريكية من طراز "آر سي-135"ـ خلال تحليقها فوق المياه المحايدة في البحر الأسود.

ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن الوزارة أن طائرتها الحربية عادت إلى قاعدتها بعد أن ابتعدت طائرة استطلاع الأمريكية عن الحدود الروسية، وفقاً لـ"رويترز".

ووقعت حوادث مماثلة في المنطقة عدة مرات هذا العام.

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28 نوفمبر 2020 - 13 ربيع الآخر 1442 07:48 PM

طاردتها بمقاتلة من طراز "إس يو-27"

روسيا تعترض طائرة تجسس أمريكية فوق البحر الأسود

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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ذكرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم (السبت)، أنها سارعت إلى إرسال طائرة مقاتلة من طراز "إس يو-27"، لاعتراض طائرة استطلاع أمريكية من طراز "آر سي-135"ـ خلال تحليقها فوق المياه المحايدة في البحر الأسود.

ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن الوزارة أن طائرتها الحربية عادت إلى قاعدتها بعد أن ابتعدت طائرة استطلاع الأمريكية عن الحدود الروسية، وفقاً لـ"رويترز".

ووقعت حوادث مماثلة في المنطقة عدة مرات هذا العام.

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