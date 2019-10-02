داكوستا يجري فحوصًا طبية خارج المملكة .. والاتحاد يعاود التدريبات

أعلن نادي الاتحاد مغادرة محترف الفريق الأول لكرة القدم المغربي مروان داكوستا مساء اليوم إلى خارج المملكة لإجراء فحوص طبية.

وعاود فريق الاتحاد الكروي الأول التحضير لملاقاة الحزم دوريًا الجمعـة المقبل، بحضور رئيس مجلس إدارة النادي أنمار الحائلي ونائبه المشرف العام على كرة القـدم الأستاذ أحمد عصام كعكي والرئيس التنفيذي حمد الصنيع وعضو المجلس عبدالوهاب عابد.

حيث وجّه مدرب الفريق لويس سييرا اللاعبين الذين شاركوا في لقاء الأمس أمام التعاون لتأدية تدريبات استرجاعية.



وأقام الجهاز الفني مناورة بين لاعبي الفريق الأول ومجموعة من لاعبي فريق الشباب، فيما أدى اللاعب خالد السميري تدريبات خاصة تحت إشراف مدرب اللياقة.