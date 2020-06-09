"الصحة": نسبة 40% من الحالات الجديدة ارتبطت بمخالطة مجتمعية

عُقد اليوم الثلاثاء مؤتمر صحفي شارك فيه الدكتور محمد العبدالعالي مساعد وزير الصحة والمتحدث الرسمي للوزارة ومدير عام مركز الاتصال والإعلام الجديد بوزارة الخارجية أحمد محمد الطويان، والمدير التنفيذي للتواصل والتوعية بالهيئة العامة للغذاء والدواء تيسير المفرج،



حيث أبان المتحدث الرسمي للصحة أنه فيما يخص المملكة فيضاف للعدد الإجمالي العدد الجديد من الحالات المؤكدة وهي (3288) حالة، وهذه الحالات توزعت في عدد من المدن وهي: الرياض (1099) حالة، وجدة (447) حالة، ومكة المكرمة (411) حالة، والدمام (198) حالة، والمدينة المنورة (161)، والخبر (145) حالة، والقطيف (131) حالة والهفوف (94) حالة، والجبيل (53) حالة، وخميس مشيط 50) حالة، والمبرز (46) حالة، والطائف (42) حالة، والمزاحمية (39) حالة، والظهران (38) حالة، ورأس تنورة (24) حالة، وحفر الباطن (23) حالة، وأبها (18) حالة، وأحد رفيدة (18) حالة، وصفوى (18) حالة، وحائل (17) حالة، والخرج (16) حالة، و ومحايل عسير (13) حالة، والدرعية (12) حالة، ووادي الدواسر (11) حالة، ونجران (9) حالات، والنعيرية (8) حالات، وينبع (7) حالات، وبيش (7) حالات، والجفر (6) حالات، وبيشة (6) حالات، وحوطة بني تميم (6) حالات، والخفجي (5) حالات، وجازان (5) حالات، وصامطة (5) حالات، ويدمة (5) حالات، وحريملاء (5) حالات، وعنيزة (4) حالات، والقنفذة (4) حالات، والقريع (4) حالات، وقيا (4) حالات، والكامل (4) حالات، والدوادمي (4) حالات، وتبوك (4) حالات، والمخواة (3) حالات، وبقيق لا(3) حالات، والمجمعة (3) حالات، والقويعية (3) حالات، ورفائع الجمش (3) حالات، والباحة حالتان، بريدة حالتان، والمحاني حالتان، والسحن حالتان، والمضة حالتان، والنماص حالتان، وقرية العليا حالتان، وصبيا حالتان، وأضم حالتان، وعفيف حالتان، ليلى حالتان، وليلى حالتان، والدلم حالتان، والرين حالتان، وساجر حالتان، وثادق حالتان، وحالة واحدة في كل من العلا، ومهد الذهب، ومنفذ الحديثة، والمظيلف، وثريبان، وظلم، والمجاردة، وسراة عبيدة، وسبت العلاية، وتبالة، وعريعرة، والموسم، ورابغ، والحريق، والزلفي، ورويضة العرض، وتمير،



وبالتالي يصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة (108571) حالة، ومن بين هذه الحالات يوجد حالياً (31449) حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية لأوضاعها الصحية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (1686) حالة حرجة، والبقية حالاتها مطمئنة.

كما ذكر بأن الحالات المسجلة اليوم وعددها (3288) حالة، 52٪ من الحالات تعود للسعوديين، و48٪ لغير سعوديين، و32٪ من الحالات للإناث، و68٪ ذكور وبلغت نسبة كبار السن في الحالات المسجلة اليوم 5٪، والأطفال 11٪، والبالغون 84٪.



كما وصل عدد المتعافين ولله الحمد إلى (76339) حالة بإضافة (1815) حالة تعافٍ جديدة، وبلغ عدد الوفيات (783) حالة، بإضافة (37) حالة وفاة جديدة.



وأضاف متحدث الصحة فيما يخص الفحوصات المخبرية في المملكة فقد تم إضافة فحوص جديدة بعدد (20858) فحصاً جديداً ليصل إجمالي عدد الفحوص المخبرية التأكيدية لهذا الفيروس حتى الآن إلى (997673) فحصاً.



وأعلن الدكتور محمد العبدالعالي عن خدمة جديدة للوصول بها إلى كل من يحتاجون للاطمئنان على صحتهم، من خلال عيادات تطمن الـ 214 والمنتشرة في كل مناطق المملكة وعلى مدار الساعة، مشيراً إلى أن من يريد المزيد من المعلومات حول هذه العيادات الرجوع الى الموقع: s.moh.gov.sa/clinic أو استخدام تطبيق موعد، مضيفاً أنه بإمكان من يرغبون بالحصول على الفحص المخبري الدقيق، الدخول عبر تطبيق صحتي والإستفادة من الخدمة المقدمة في مراكز متخصصة ووحدات متنقلة.

وأشار متحدث الصحة إلى أنه خلال الفترة الماضية فإننا مستمرون في الإعلان والمشاركة عن النتائج المتعلقة بالإصابات المؤكدة في المملكة ومستجدات أوضاعهم الصحية والتي لوحظ خلالها الارتفاع الواضح في حالات الوفيات اليومية وهذا الارتفاع يواكب الارتفاع في منحنى الحالات المؤكدة، ولهذا فارتفاع الحالات النشطة ارتبط بأمر مهم جدًا وهو أن نسبة الانتشار بالمخالطة المجتمعية تم رصد ارتفاعها في الآونة الأخيرة، وألمحنا إلى ذلك في مؤتمر الأسبوع الماضي، وهذه الانتشارات كانت للأسف في قرابة 40% من الحالات التي تم الاستقصاء والتقصي الوبائي لها ارتبطت بوجود مخالطة مجتمعية وأغلبها كان لشاب أو شابة خرجا لمناشط أو تنقل أو تحرك واكتسب العدوى من تجمعات وعدم الحذر من هذه التجمعات، ثم عاد إلى المنزل فنقلها إلى عدد من أفراد الأسرة وبعضهم قد يكون من الفئة الأكثر خطورة بسبب التعرض لهذا الفيروس، بالإضافة الى ملحوظة أخرى وهي أن بعض العمالة الفردية عند العودة للمنزل او الاختلاط بأحد أفراد الأسرة في مركبة أو غيره وبسبب عدم الحذر انتقلت العدوى اليهم. فالحذر لازم للوقاية من الفيروس.





كما جدّد التوصية لكل من لديه أعراض أو يرغب التقييم استخدام خدمة التقييم الذاتي في تطبيق موعد، أو الاستفسار أو الاستشارة على رقم مركز اتصال الصحة 937 على مدار الساعة، والتي أصبحت الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل بحيث يمكن الإستفادة من خدماته التفاعلية، وذلك من خلال تطبيق الواتساب من خلال الرقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات فيروس كورونا الجديد ومراكز الرعاية الأولية، والتبرع بالدم والمواعيد والحصول عليها.



وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة أن إجمالي عدد الحالات المؤكدة بفيروس كورونا الجديد (COVID -19) حول العالم بلغت أكثر من (7136366) حالة وبلغ عدد الحالات التي تم تعافيها وتشافيها أكثر من (3309447) مليون حالة حتى الآن كما بلغ عدد الوفيات حوالي أكثر من (406913) ألف حالة.





من جانبه أوضح مدير عام مركز الاتصال والإعلام الجديد بوزارة الخارجية أحمد محمد الطويان أن وزارة الخارجية قامت بتيسير الرحلات من خلال ما تم تسجيله في منصة عودة المواطنين الراغبين بالعودة، وتم العمل على المراحل المختلفة من خلال بعثات المملكة العربية السعودية حول العالم وغرفة العمليات المركزية في مقر الوزارة بالرياض، وشارك في عملية إعادة المواطنين السعوديين من الخارج كل من الهيئة العامة للطيران المدني ووزارة السياحة ووزارة الصحة، مبينًا أن 47 ألفاً و500 مواطن ومواطنة من الراغبين العودة وصلوا ولله الحمد إلى المملكة من 51 وجهة وعبر 250 رحلة طيران.

وأشار إلى أنه تم مراعاة الحالات الإنسانية التي كانت بحاجة إلى رعاية وعناية من قبل بعثات المملكة في الخارج، كما يتم تنظيم وترتيب رحلات إعادة المواطنين من اليوم وحتى نهاية شهر يونيو ما يتجاوز 13 ألف مواطن.

وبين الطويان أن عدد الرحلات التي وصلت إلى مطارات المملكة بلغت 4 إلى 5 رحلات يوميًا بنسبة إشغال 60% من المقاعد في الطائرات وذلك عملاً بالإجراءات الاحترازية، لافتًا النظر إلى أن وزارة الخارجية حددت نقاط تجميع للمواطنين الذين لا تصل لهم رحلات الطيران من خلال 6 نقاط في مختلف المقرات لتسهيل عودة المواطنين ونقلهم منها وخصوصا في البلدان التي لا يوجد بها سفارات للمملكة أو لا تصل إليها رحلات الخطوط السعودية.

وذكر أن منصة عودة المواطنين أطلقت في تاريخ 12 شعبان 1441 هـ وتقدم إلى المنصة حتى آخر يوم فيها حوالي 85 ألف و107 مواطنين ومواطنات، عاد منهم اليوم 47 ألف و500 مع الاستمرار في عمل برنامج إعادة المواطنين من الخارج حتى عودة آخر مواطن سعودي راغب بالعودة.

ولفت مدير عام مركز الاتصال والإعلام الجديد بوزارة الخارجية إلى أن الرحلات الدولية يخضع للمراجعة من قبل الجهة المختصة، وهناك لجنة معنية بهذا الأمر.



وأكد المدير التنفيذي للتواصل والتوعية بالهيئة العامة للغذاء والدواء تيسير المفرج من جانبه على توفر الكمامات في جميع الصيدليات ونقاط البيع، وأن المتوفر حاليًا في الصيدليات والمستودعات بلغ 25 مليون كمامة ، وأن نسبة توفر الكمامات ارتفعت ما بين الخميس الماضي واليوم إلى 65 % ، وفي تسارع بعملية توفر الكمامات.

وأضاف ان الهئية العامة للغذاء والدواء والجهات الحكومية تعمل لمضاعفة هذه الأعداد من خلال الإنتاج المحلي حيث تنتج 2 مليون كمامة يوميًا في تسع مصانع وطنية للكمامات الطبية وغير الطبية إضافة إلى الجهود المشتركة من القطاع الخاص والجهات الحكومية وتعاون الخطوط السعودية للشحن لإقامة جسر جوي يضمن استمرار وتدفق الاستيراد من خارج المملكة بكميات توازي الطلب الموجود داخل المملكة.

وأوضح فيما يخص المعقمات أن لدينا حاليًا 69 مصنعُا للمعقمات في مختلف مناطق المملكة تنتج أكثر من 3,5 لتر أسبوعيًا ، ما يغطي الاحتياج المملكة وأكثر، وفيما يخص الإنتاج المحلي للأبسة الطبية يوجد ثلاث مصانع كبرى في المملكة تنتج أسبوعيا أكثر من 135 حبة من الألبسة الطبية.

وبين أن الهيئة العامة للغذاء والدواء أتاحت معرفة الصيدليات المتوفر فيها الكمامات أو المعقمات الطبية من خلال خطوتين بالجوال من خلال تطبيق "طمني" الذي يتيح للمستهلك معرفة أقرب صيدلية من مكانه مع أهمية تحميل هذا التطبيق وتحديثة باستمرار لمعرفة أقرب صيدلية توفر الكمامات أو المعقمات على مستوى مناطق المملكة.

وأشار إلى الجهود الرقابية التي تقوم بها الهيئة العامة للغذاء والدواء بالتشارك مع جميع الجهات ذات العلاقة للوصول إلى جميع المنافذ والتأكد من عملية الرقابة فيها ، مبينًا أنه تم خلال الفترة الماضية القيام بأكثر من 38 ألف جولة تفتيشية على مستوى مناطق المملكة، رصد فيها أكثر من 2700 مخالفة ، واستقبل فيها أكثر من 133 ألف طلب عن طريق مركز الاتصال لضمان سلامة المنتجات الدوائية والغذائية المتوفر في الأسواق المحلية.

‏