لجنة الرقابة على المنشطات توقف 3 رياضيين بينهم لاعبا كرة قدم

اثنان منهما صدرت بحقهما قرارات تأديبية بالإيقاف لمدة 4 سنوات

أصدرت اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات، اليوم، عدة قرارات تأديبية بإيقاف عدد من الرياضيين، شملت إيقاف لاعب كرة القدم بنادي المزاحمية، اللاعب/ مبارك القرني، لمدة أربع سنوات.

كما صدر قرار تأديبي بإيقاف لاعب رفع الأثقال بأكاديمية تبوك، اللاعب/ عبدالعزيز مسرحي، لمدة أربع سنوات أيضاً.. وصدر قرار تأديبي بإيقاف لاعب كرة القدم بنادي التقدم، اللاعب/ عبداللطيف الحربي، لمدة سنتين.