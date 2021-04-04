الجيش اليمني يعلن مقتل 30 متمرداً حوثياً شمالي محافظة الضالع

خلال هجوم استباقي شنّته على مواقع الميليشيا المدعومة من إيران

أعلن الجيش اليمني مقتل 30 متمرداً حوثياً، في عملية عسكرية أطلقها لدحر الميليشيا الإرهابية من مواقع تمركزها شمالي محافظة الضالع جنوب البلاد.

وقال مصدر عسكري في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية: إن وحدات من الجيش شنّت هجوماً استباقياً على مواقع الميليشيا المدعومة من إيران، شمال منطقة مريس وغربها، وأسفر هذا الهجوم عن مقتل 30 حوثياً وجرح آخرين، وخسائر مادية في صفوف المتمردين.