نائب وزير الحج يتفقد جاهزية مراكز استقبال ضيوف الرحمن بمكة المكرمة

أكد تطبيق الإجراءات والاحترازات الصحية حفاظًا على سلامة وأمن الحجيج

وقفت وزارة الحج والعمرة على جاهزية مراكز استقبال الحجاج لموسم حج هذا العام 1442هـ بمكة المكرمة، المحددة بأربعة مراكز، هي: النوارية، والزايدي، والشرائع، والهدا "مواقف حجز السيارات"، وذلك قبل توجُّه ضيوف الرحمن إلى المسجد الحرام لأداء طواف القدوم، وسط تطبيق الإجراءات والاحترازات الصحية حفاظًا على سلامة وأمن الحجيج.

وتفصيلاً، أوضح نائب وزير الحج والعمرة، الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط، أن الوزارة حددت ثلاث آليات لاستقبال ضيوف الرحمن في المراكز المذكورة، تشمل الآلية الأولى مَن يصل منهم للمراكز بالحافلات المعتمدة من الوزارة بالتنسيق مع شركات الحج؛ ليتم التحقق من تصاريحهم، وقراءة بطاقة "شعائر" الذكية، ثم يوجَّهون بالحافلات إلى المسجد الحرام لأداء طواف القدوم، وتتجه الحافلات بالأمتعة مع مرافق من الشركة للمخيم.

وتشمل الآلية الثانية الحجاج الواصلين إلى المراكز بحافلات نقل من شركات الحج، وتُنهى إجراءات الاستقبال لهم في المركز، ويتم توجيههم للمسجد الحرام بالحافلات المعتمدة والمصرحة لدى الوزارة لأداء طواف القدوم. فيما خُصصت الآلية الثالثة لمن يصل لمراكز الاستقبال بشكل فردي من خلال السيارات الخاصة، وتُنهى إجراءاتهم، ثم تُسلَّم الأمتعة إلى الشركة، ثم يتم توجيههم للمسجد الحرام بالحافلات المعتمدة والمرخصة لأداء طواف القدوم، ونقل الأمتعة من قِبل الشركة للمخيم.

يُذكر أن الحجاج من أهل مكة المكرمة، الذين لن يؤدوا طواف القدوم، يصلون في مواعيدهم إلى مراكز الاستقبال أو مراكز التجمع المخصصة من قِبل شركات الحج، ثم يتم نقلهم بأمتعتهم مباشرة إلى مشعر منى مباشرة في مسارات محددة.

ويبدأ الاستقبال في هذه المراكز يومَي 7و8 ذي الحجة بناء على جداول تفويج وخطط سيُبلَّغ بها جميع حجاج البيت الحرام بمواعيد محددة سابقًا، كما جرى توفير قائد صحي لكل 20 حاجًّا؛ إذ أنهت الوزارة تهيئة 25 مسارًا في صحن الطواف، وتهيئة الساحات وأبواب دخول وخروج الحجاج لضمان تطبيق الإجراءات الاحترازية.