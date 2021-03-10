نجل الشريف محمد الحماد في ذمة الله

انتقل إلى رحمة الله تعالى الشاب "نايف" نجل الشريف محمد الحماد (أبوطلال).

نسأل الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان والعزاء موصول لجد الفقيد الأمير فهد بن عبدالله آل سعود ووالدة الفقيد الأميرة خلود بنت فهد آل سعود ولأسرة الحماد في كل مناطق المملكة و"إنا لله وإنا إليه راجعون".