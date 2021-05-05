"الزهراني" يحتفل بتخرجه في كلية الملك فهد الأمنية برتبة ملازم

احتفل الملازم عبدالعزيز بن تركي ابن مسفر أبوحفاش الزهراني بتخرجه في كلية الملك فهد الأمنية ببرنامجها التأهيلي للضباط الجامعيين بدفعتها 50 برتبة ملازم.

وسأل الملازم الزهراني الله تعالى أن يعينه على القيام بواجبه، وأن يكون درعاً واقياً لحراسة الأمن في البلاد وخدمة الدين ثم الوطن والمليك.

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05 مايو 2021 - 23 رمضان 1442 03:11 PM

"الزهراني" يحتفل بتخرجه في كلية الملك فهد الأمنية برتبة ملازم

صحيفة سبق الإلكترونية

جدة

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احتفل الملازم عبدالعزيز بن تركي ابن مسفر أبوحفاش الزهراني بتخرجه في كلية الملك فهد الأمنية ببرنامجها التأهيلي للضباط الجامعيين بدفعتها 50 برتبة ملازم.

وسأل الملازم الزهراني الله تعالى أن يعينه على القيام بواجبه، وأن يكون درعاً واقياً لحراسة الأمن في البلاد وخدمة الدين ثم الوطن والمليك.

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