حزم مالية لخدمة الحاج والمعتمر.. اتفاقية بين "ضيوف الرحمن" ومصرف الإنماء

"كنسارة": البرنامج يهدف إلى تقديم خدمات ذات جودة عالية وحلولاً تطور المنظومة

أبرم برنامج خدمة ضيوف الرحمن "أحد البرامج التنفيذية لرؤية المملكة 2030" مع مصرف الإنماء، اتفاقية تعاون؛ لتطوير وتقديم خدمات مصرفية وحلول أنظمة مدفوعات متنوعة لخدمة ضيوف الرحمن، إضافة إلى تعزيز الاستفادة من فرص الاستثمار في قطاعي الحج والعمرة، وذلك في منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وقال الرئيس التنفيذي لبرنامج خدمة ضيوف الرحمن الدكتور رامي بن عبدالرحيم كنسارة: البرنامج يهدف إلى تقديم خدمات ذات جودة عالية للحاج والمعتمر، إذ سيقدم الشركاء في مصرف الإنماء حلولاً تسهم في تطوير منظومة التعاملات المالية.

ولفت الرئيس التنفيذي لمصرف الإنماء عبدالله بن علي الخليفة إلى أن هذه الاتفاقية مع "برنامج خدمة ضيوف الرحمن"، تعد من أهم ركائز برامـج "رؤيـة المملكـة 2030"، وذلك مع ما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين من اهتمام بالغ بكل ما يتعلق بخدمة ضيوف الحرمين الشريفين.