أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة عسير

هطلت أمس أمطارٌ متوسطة إلى غزيرة على منطقة عسير، شملت مدينة أبها وضواحيها، ومحافظات: خميس مشيط وأحد رفيدة والحرجة وطريب ورجال ألمع والأمواه والنماص والمجاردة والحرجة وبارق.
كما شملت الأمطار مراكز: الشعف وتندحة والحيمة والفرعين والحفائر ومربة وشفا بلقرن وثربان وجمعة ربيعة والمضة والفرشة والعرقين والقاعة وشني والحريضة والواديين وتهامتَي بلسمر وبلحمر.
جعلها الله سُقيا خير وبركة، وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.
شملت مدينة أبها وضواحيها والمحافظات
هطلت أمس أمطارٌ متوسطة إلى غزيرة على منطقة عسير، شملت مدينة أبها وضواحيها، ومحافظات: خميس مشيط وأحد رفيدة والحرجة وطريب ورجال ألمع والأمواه والنماص والمجاردة والحرجة وبارق.
كما شملت الأمطار مراكز: الشعف وتندحة والحيمة والفرعين والحفائر ومربة وشفا بلقرن وثربان وجمعة ربيعة والمضة والفرشة والعرقين والقاعة وشني والحريضة والواديين وتهامتَي بلسمر وبلحمر.
جعلها الله سُقيا خير وبركة، وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.