أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة عسير

شملت مدينة أبها وضواحيها والمحافظات

هطلت أمس أمطارٌ متوسطة إلى غزيرة على منطقة عسير، شملت مدينة أبها وضواحيها، ومحافظات: خميس مشيط وأحد رفيدة والحرجة وطريب ورجال ألمع والأمواه والنماص والمجاردة والحرجة وبارق.

كما شملت الأمطار مراكز: الشعف وتندحة والحيمة والفرعين والحفائر ومربة وشفا بلقرن وثربان وجمعة ربيعة والمضة والفرشة والعرقين والقاعة وشني والحريضة والواديين وتهامتَي بلسمر وبلحمر.

جعلها الله سُقيا خير وبركة، وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.