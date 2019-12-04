"كيل" تنظّم فعاليات الحملة الوطنية للتوعية بمكافحة "السمنة" بالرياض

بالتعاون مع برنامج المكافحة بالصحة.. للتوعية بأهمية تحسين نمط الحياة

تنظّم الجمعية الخيرية لمكافحة السمنة (كيل)، بالتعاون مع برنامج مكافحة السمنة التابع لوزارة الصحة، فعاليات اليوم العالمي لمكافحة السمنة في الرياض, من خلال برنامج يهدف إلى توعية المجتمع المحلي بمسببات المرض.

ويتم اليوم تدشين فعاليات الحملة في مدينة الرياض، باستضافة الرياض بارك، التي تهدف إلى تنظيم جناح توعوي تفاعلي من 1 إلى 4 ديسمبر 2019 لتوعية الزوار بأهمية مكافحة السمنة وتحسين أسلوب الحياة اليومي من خلال معرفة كمية استهلاك السكر للفرد مما يساند في البدء بأسلوب حياة صحي, ومن خلال الجناح سيتم توفير تحليل لكتلة الجسم ومقارنة نسبة الدهون لدى الفرد مع حجم استهلاكه للسكر.

وتستمر الحملة بالتعاون مع برنامج مكافحة السمنة في ثلاث مدن (المدينة – الجبيل – جازان) التي من خلالها يسعى إلى استهداف أكبر عدد من المستفيدين في جميع مناطق المملكة التي سيتم خلالها حصر الساعات التطوعية لجميع الفرق المنفذة للحملة ميدانياً مع إدراجها ضمن المنصة الوطنية للتطوع التي تحقق أحد أهم أهداف رؤية المملكة.

ومن خلال شراكات الجمعية في مجال التعليم تم التعاون مع 36 جامعة وكلية تعليمية على مستوى المملكة في القطاعين الحكومي والخاص لتوحيد رسالة التوعية والعمل على تفعيل أنشطة وبرامج مجتمعية لتوعية الطلاب والطالبات وأعضاء هيئة التدريس.. ويشارك أيضاً عدد من الأندية الرياضية ومراكز التغذية والحمية المتخصصة في نشر رسالة الحملة.

جدير بالذكر أن جمعية كيل تعمل حالياً على دراسة لاستطلاع رأي عن مدى استخدام السكر في المجتمع السعودي التي يتم تنفيذها حالياً بالتعاون مع مركز رأي لاستطلاعات الرأي العام سيتم نشر نتائجها خلال الأسبوع المقبل.