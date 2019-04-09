محافظ حبونا يطلق فعاليات رياضة المشي تحت شعار "امش 30 دقيقة"

انطلق بممشى حديقة عصيم الذي أنشأته البلدية وجهّزته لخدمة الأهالي

أطلق محافظ محافظة حبونا بمنطقة نجران، عبدالله بن مبارك بن زامان، يرافقه مدراء الإدارات الحكومية وعدد من أهالي المحافظة؛ فعاليات المشي تحت شعار "امش 30 دقيقة"، وذلك بممشى حديقة عصيم الذي تم إنشاؤه من قبل بلدية محافظة حبونا.

وفي التفاصيل: قال رئيس بلدية محافظة حبونا صالح حسن آل عمر: إن بلدية حبونا تسخر جميع إمكانياتها لما فيه خدمة المواطنين والمقيمين من محبي رياضة المشي، بالإضافة إلى تهيئة الأماكن العامة قبل موسم الصيف لاستقبال زوار المحافظة الذين يتوافدون خلال إجازة الصيف على المحافظة من داخل المملكة وخارجها.

وأعرب عدد من المواطنين، وخصوصًا محبي رياضة المشي؛ عن شكرهم لبلدية محافظة حبونا على ذلك الممشى الذي تم إنشاؤه وتجهيزه لما يخدم محبّي رياضة المشي من مختلف الفئات العمرية.

ويتميّز ممشى عصيم بالمسطحات الخضراء المجاورة له والتي تلبي احتياجات المواطن وزائر المحافظة.

