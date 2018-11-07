بينهم "مسؤولون".. التحقيق مع أشخاص استولوا على تركة أيتام بالليث

عطلوا معاملة التركة قرابة 50 عاماً وتصرفوا دون الرجوع لأصحابها

تعكف جهات عليا بمنطقة مكة المكرمة على التحقيق مع أشخاص بينهم مسؤولون في محافظة الليث، متهمين بالاستيلاء على تركة عبارة عن أرض ذات مساحة كبيرة؛ والتصرف فيها دون الرجوع للورثة وتقسيمها، والتي تقدر بملايين الريالات، وتقع داخل النطاق العمراني بالليث.

وتعود التفاصيل كما علمت "سبق" من مصادرها؛ إلى أن سيدتين من محافظة الليث، تقدمتا بطلب استدعاء لعدد من الأشخاص، لدى جهات عليا، تتظلمان فيها من عدم حصر وتقسيم تركة مورّثهما، وتعطيل معاملة التركة قرابة 50 عاماً، والتصرف بها دون علم الورثة، والتي تقدر قيمتها بملايين الريالات.

وأشارت المصادر إلى أن محكمة الليث طلبت من المدعى عليهم تسليم جميع صكوك التركة؛ لإحالتها لهيئة النظر بالمحكمة، على وجه السرعة.

من جانبهما، طالبت السيدتان بضرورة وسرعة وقف أعمال المدعى عليهم، وكبح ما وصفتاه بالفساد، وإرجاع الأموال وتشكيل لجنة في ذلك، بعد أن تم استخراج عدد من الصكوك على تلك الأرض وتقسيمها دون علمهن، ودون مسوغ شرعي.