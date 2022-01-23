"مدير تعليم الأفلاج" يستقبل طلاب الابتدائي بالورود والهدايا

برنامج إرشادي لتهيئة الطلاب بأول يوم عودة لمقاعد الدراسة الحضورية

استقبل مدير تعليم الأفلاج الدكتور محمد آل مغيرة، صباح اليوم الأحد، طلاب المرحلة الابتدائية بالورود والهدايا، في أول يوم عودة لمقاعد الدراسة الحضورية.

وقام "آل مغيرة" بجولة ميدانية وقف خلالها على انتظام الطلاب في مدارسهم، وتابع أداء تقديم الدروس لهم في فصولهم التعليمية.

ونظمت مدارس المرحلة الابتدائية برنامجًا إرشاديًّا بهدف تهيئة طلاب وطالبات المرحلة تَضَمّن خطة تعريفية بمرافق المدرسة وتنفيذ خطة إرشادية متكاملة لتهيئة الطلاب تربويًّا ونفسيًّا واجتماعيًّا.

وكانت مدارس تعليم الأفلاج قد أنهت استعدادها لاستقبال أكثر من 8 آلاف طالب وطالبة بالمرحلتين الابتدائية ورياض الأطفال.