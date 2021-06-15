دون الكشف عن القيمة المالية.. ضمك يجدد علاقته بـ "الريو" لمدة موسم واحد

جددت إدارة نادي ضمك، اليوم الثلاثاء، عقد مدافع الفريق الأول لكرة القدم عبد الرحمن الريو، لمدة موسم واحد، بحسب ما أعلن الحساب الرسمي للنادي الجنوبي في تويتر.

وانضم الريو إلى ضمك في الموسم الماضي لمدة موسم واحد قادماً من الوحدة، وشارك معه في 14 مباراة في منافسات دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وتسعى إدارة ضمك إلى تجديد عقود بعض لاعبي الفريق المحليين والأجانب.