وكيل إمارة الرياض يحضر حفل سفارة أفغانستان

بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلادها

نيابة عن أمير منطقة الرياض، الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، حضر وكيل إمارة منطقة الرياض، الدكتور فيصل بن عبدالعزيز السديري، مساء اليوم، الحفل الذي أقامته سفارة جمهورية أفغانستان الإسلامية لدى المملكة، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلادها.

وكان في استقبال الأمير فيصل بن بندر لدى وصوله مقر الحفل، سفير جمهورية أفغانستان الإسلامية لدى المملكة جلال كريم، وعدد من منسوبي السفارة.

حضر الحفل وكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم عزام بن عبدالكريم القين، وعددٌ من أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى المملكة.