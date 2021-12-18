دوريات المجاهدين بجازان تحبط ترويج 139 كلجم من نبات القات بحوزة مواطن

جرى إيقافه واتُّخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية وتمت إحالته لجهة الاختصاص

صرَّح المتحدث الرسمي للإدارة العامة للمجاهدين عبدالمجيد الكنعان بأن دوريات المجاهدين بمنطقة جازان أحبطت ترويج (139) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر بحوزة مواطن؛ وجرى إيقافه، واتُّخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وتمت إحالته لجهة الاختصاص.