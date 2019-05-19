مدير شرطة الدلم يزور هيئة الأمر بالمعروف في المحافظة

جرى خلال اللقاء بحث أوجه التعاون فيما يخدم الدين والوطن

قام مدير شرطة محافظة الدلم العميد فواز العنزي بزيارة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة الدلم، حيث استقبله رئيس الهيئة الشيخ إبراهيم بن عبدالرحمن بن حسين.

وجرى خلال اللقاء بحث أوجه التعاون بين الهيئة والشرطة فيما يخدم الدين والوطن.