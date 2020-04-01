"العدل" تستكمل إجراءات ترقية منسوبيها وتدرس ملفات 13 ألف موظف "عن بُعد"

على المراتب العاشرة والرابعة والثالثة بمختلف مناطق المملكة كمرحلة أولى

أنهت وزارة العدل إجراءات ترقية عدد من منسوبيها على المراتب العاشرة والرابعة والثالثة بمختلف مناطق المملكة كمرحلة أولى، وإصدار قرارات الترقيات عن بُعد، عبر منظومة أعمالها الإلكترونية، وقد بلغ إجمالي عدد الموظفين الذين تُدرس ملفاتهم حالياً في جميع المراتب أكثر من 13 ألف موظف.

وتواصل الإدارة العامة للموارد البشرية في وزارة العدل العمل على الإجراءات الخاصة بالترقيات لباقي المراتب ودراسة محاضرها، واستكمال إجراءاتها عبر الأنظمة الإلكترونية ليتم إصدار القرارات عبر العمل عن بُعد للمختصين على مدار الساعة.

يُذكر أن الوزارة بتوجيهات من وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني تواصل أعمالها لاستكمال منظومة الخدمات العدلية عن بُعد، تماشياً مع الإجراءات الاحترازية للحد من تفشي فيروس "كورونا".