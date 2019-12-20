سالم: في الهلال نعيش فترة تاريخية رائعة.. ونستحق ما وصلنا إليه

أكد سالم الدوسري نجم فريق الهلال، أن فريقه يركز حاليًّا على انتزاع المركز الثالث في بطولة كأس العالم للأنديةـ مشيرًا إلى أن مباراة الفريق في المربع الذهبي كانت متكافئة أمام فلامنغو، ولكن بعض التفاصيل والأخطاء حسمت المباراة لصالح فلامنغو.

وقال الدوسري في المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة الهلال ومونتيري المكسيكي: نعيش فترة رائعة وتاريخية كمجموعة، ونحن كمنظومة عمل نستحق ما وصلنا إليه؛ حققنا المهم بالفوز في دوري أبطال آسيا، والهلال فريق بطولات وإنجازات.

وتابع: قدمنا كلاعبين مستوى متميزًا في بطولة أندية العالم، وهدفنا كان التأهل للنهائي، كلفتنا الأخطاء البسيطة جدًّا في لقاء فلامنغو الخسارة، وقدمنا في تلك المباراة مستوى رائعًا جدًّا.

وأضاف: علينا مواصلة العمل وتحقيق نتيجة ومستوى في لقاء الغد للخروج بالمركز الثالث في بطولة أندية كأس العالم.

