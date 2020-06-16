مؤمنة: ليس في أجندتنا التراجع أو الابتعاد.. مشتاقين للعودة

رئيس النادي الأهلي ينفي خبر التنحّي عن كرسي الرئاسة

قال رئيس النادي الأهلي عبدالإله مؤمنة: إن التراجع عن رئاسة النادي والابتعاد ليس من ضمن أجندة إدارته، التي تسلمت زمام الأمور في يناير الماضي.



وكتب مؤمنة عبر حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي

«تويتر»، الثلاثاء: "جماهيرنا الغالية ثقوا تمامًا أن كل تفكيرنا في الفترة المقبلة، تجهيز النادي بشكل عام، ومشتاقين جدًّا للعودة، نعم هناك تحديات مختلفة ولكن سنتجاوزها بتوفيق الله ثم العمل ودعمكم". وأضاف: "في الأهلي تعلمنا العزيمة والعمل والطموح.. وليس في أجندتنا مطلقًا التراجع أو الابتعاد".