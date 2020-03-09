بالصور .. جهود مكثفة لأمانة الطائف للحدّ من انتشار "كورونا"

شرعت في أعمال التعقيم والنظافة.. واتخذت الإجراءات الوقائية

نشطت وكالة الخدمات "الإدارة العامة للأسواق" التابعة لأمانة محافظة الطائف من خلال القيام بجولات تفتيشية وتثقيفية لتطبيق الاشتراطات الصحية الواجب توافرها في المحلات التجارية المعنية بالصحة العامة، وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا .

ووفق ما رصدته "سبق"، فقد أبدى أصحاب المحلات تجاوبهم مع التعليمات، وتأمين الكمامات،والقفازات، والمعقمات، والمطهرات، والمحافظة على النظافة العامة للمحل، والنظافة الشخصية للعاملين، ونظافة الأدوات المستخدمة.

وتواصل تلك الفرق المُكلفة حملاتها التوعوية والرقابية المكثفة لمتابعةتطبيق الإجراءات الاحترازية بجولات صباحية ومسائية وتطبيق الغرامات والجزاءات على المخالفين والتي تصل إلى الإغلاق .

وكان أمين الطائف المهندس محمد بن هميل آل هميل قد وجه كافة الوكالات والإدارات الإشرافية والبلديات المرتبطة والفرعية باتخاذ التدابير البلدية الوقائية من عدوى فيروس كورونا، وتعميم ومتابعة تطبيقها على كافة الأنشطة التجارية والمتعلقة بالمستهلك، كالمطاعم، والمطابخ، ومحلات الحلاقة، والبوفيهات، ومحلات بيع الوجبات السريعة، والتموينات، والأسواق التجارية، وأسواق النفع العام، والمرافق الترفيهية، والترويحية، والسياحية.

وتم الزام أصحاب هذه الأنشطة بتطبيق الاشتراطات الصحية والتزام مقدمي ومحضري الغذاء في المطاعم والبوفيهات وما في حكمها بوضع الكمامات وارتداء القفازات والنظافة الشخصية، بالإضافة إلى العاملين في أنشطة الحلاقة والتجميل والمغاسل والمخابز.

يشار إلى أنَ أمانة الطائف اتخذت إجراءات وقائية سريعة ومكثفةبالمسالخ البلدية، والحدائق، والمنتزهات، والمرافق العامة، ودورات المياه بالشوارع الرئيسة، وشرعت في أعمال التعقيم والوقاية.