عملية عاجلة لإنقاذ طفل اخترق رأسه شاحن جوال

أجراها فريق من مستشفى الملك عبدالله في بيشة.. صحته جيدة

تعامَل مستشفى الملك عبدالله في بيشة، بنجاح، مع حالة خطيرة وهي سقوط طفل يبلغ من العمر سنة على رأس شاحن للجوال؛ مما أدى إلى اختراق الشاحن لعظم الجمجمة.

حيث قام فريق طبي بإجراء عملية مستعجلة.. وبحمد الله تمت بنجاح؛ حيث جرى استخراج الشاحن، وإصلاح تلف أغشية الدماغ، وإصلاح كسر الجمجمة، والطفل الآن بكامل وعيه، ولا يعاني من أي قصور حركي أو أي مضاعفات.