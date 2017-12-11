معهد "سرب" يؤهل شباباً سعوديين لقيادة قطار الحرمين

بدعم من هيئة النقل العام

أعلن المعهد السعودي التقني للخطوط الحديدية "سرب"، عن فتح باب التسجيل في برنامج "قيادة قطار الحرمين"؛ متيحاً التسجيل للكفاءات السعودية الشابة منذ يوم الأحد 3 ديسمبر 2017م وحتى 1 يناير 2018م؛ وذلك من خلال موقع معهد سرب www.srp.edu.sa، ومن أهم الشروط الواجب توافرها في المتقدم: أن يكون سعودي الجنسية، حاصلاً على الثانوية العامة بنسبة لا تقل عن 80%، وألا يتجاوز عمره 30 عاماً، وأن يكون لائقاً طبياً، مع إجادة اللغة الإنجليزية بحد أدنى B2حسب CERF أو إحراز 5.5 في اختبار الـ IELTS، وأخيراً اجتياز المقابلة الشخصية.

وفي هذا الصدد، أوضح رئيس هيئة النقل العام، رئيس مجلس إدارة معهد "سرب" د.رميح بن محمد الرميح أن الهيئة كجهة منظمة لقطاع النقل، حريصة على توطين مختلف الوظائف المتعلقة بهذا القطاع الحيوي، ومن بينها الوظائف التقنية التي تتطلب تدريباً متخصصاً لقيادة القطارات عالية السرعة كقطار الحرمين، كما بيّن "الرميح" أن شركة "رينفي" الدولية، ومن منطلق عقدي، ملتزمة بتوفير التدريب المتخصص للمتدربين السعوديين الشباب حرصاً من الهيئة وباقي القطاعات الحكومية المعنية بمشروع قطار الحرمين، على استدامة الكفاءة في جانب تشغيل القطار؛ لا سيما وأن المشروع يحظى بدعم ومتابعة كبيرين من حكومة المملكة؛ مضيفاً أن مسار قطار الحرمين يمتد على مسافة 450كم من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة، مروراً بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية، ومطار الملك عبدالعزيز بجدة، وقلب مدينة جدة.

واختتم "الرميح" حديثه بتقديم الشكر إلى الشركاء الاستراتيجيين لمعهد "سرب" وهم: شركة سار، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وصندوق تنمية الموارد البشرية؛ مشيداً بما يقدمانه من دعم دائم لإنجاح مهمة المعهد، وتحقيق أحد أهم أهدافه في جانب توطين الوظائف النوعية في قطاع النقل بشكل عام والخطوط الحديدية بشكل خاص؛ طبقاً لأهداف رؤية المملكة 2030.

ومن جهته، أوضح مدير المعهد السعودي للخطوط الحديدية "سرب" المهندس عبدالعزيز الصقير، أن المعهد قد وقّع اتفاقية التدريب مع شركة "رينفي" الإسبانية؛ كونها إحدى الشركات المشغّلة لقطار الحرمين؛ مضيفاً أن البرنامج التدريبي المكثف للمتقدمين من الشباب السعودي يستغرق عاماً في مقر المعهد بمدينة بريدة، ويبدأ التدريب في 7 يناير 2018م، وينتهي في يناير 2019م. وبيّن "الصقير" أن المتدرب السعودي يتقاضى خلال فترة التدريب مكافأةً تبلغ 4 آلاف ريال، كما يُعيّن الخريج كقائد قطار في مشروع قطار الحرمين براتب يصل إلى 8 آلاف ريال، ويتمتع بتأمين طبي شامل ضمن بنود العقد.

الجدير بالذكر أن معهد سرب خصص رقماً هاتفياً لتلقي الاستفسارات، وبإمكان المتقدمين التواصل مع "سرب" عبر الرقم: 0163263663، ويمكن للمتقدمين الاتصال على الرقم الموضح خلال ساعات العمل الرسمي من الثامنة صباحاً وحتى الرابعة عصراً، إلى جانب ما يتيحه الموقع الإلكتروني للمعهد من خدمات إلكترونية فورية.