"الصحة" تدعو الحجيج لتجنب الإجهاد الحراري والتعرض المباشر للشمس

دعت وزارة الصحة حجاج بيت الله الحرام؛ لتجنّب الإجهاد الحراري أثناء تأدية مناسك الحج الناتج عن التعرض المباشر للشمس والحر والتزاحم.
وأهابت الوزارة بضيوف الرحمن أخذ القدر الكافي من الراحة وشرب السوائل واستخدام المظلات الشمسية فاتحة اللون.
أهابت بأخذ القدر الكافي من الراحة وشرب السوائل واستخدام المظلات
دعت وزارة الصحة حجاج بيت الله الحرام؛ لتجنّب الإجهاد الحراري أثناء تأدية مناسك الحج الناتج عن التعرض المباشر للشمس والحر والتزاحم.
وأهابت الوزارة بضيوف الرحمن أخذ القدر الكافي من الراحة وشرب السوائل واستخدام المظلات الشمسية فاتحة اللون.