جامعة الأمير محمد بن فهد تستضيف الاجتماع التنفيذي الأول للدورة 53 لاتحاد الجامعات العربية

خلال الفترة 14-16 نوفمبر.. ويناقش الأنشطة المختلفة وعددًا من الاقتراحات

تستضيف جامعة الأمير محمد بن فهد، خلال الفترة من 14-16 نوفمبر الحالي، اجتماع المجلس التنفيذي الأول للدورة 53 لاتحاد الجامعات العربية، برئاسة رئيس جامعة الأمير محمد بن فهد، الدكتور عيسى بن حسن الأنصاري، وحضور الأمين العام للاتحاد، الدكتور عمرو عزت سلامة، وبمشاركة رؤساء وممثلين عن الجامعات العربية من 22 دولة تحت مظلة الاتحاد.

ويناقش المشاركون في الاجتماع مختلف نشاطات الأمانة العامة للاتحاد خلال المراحل السابقة والحالية، وطلبات الانضمام لعضوية الاتحاد، والندوات والمؤتمرات التي يعقدها، ومكان وزمان انعقاد المؤتمر المقبل للاتحاد، إضافة إلى العديد من المواضيع والقضايا المدرجة على جدول الأعمال، والتي تتناول واقع الجامعات العربية الحالي والمستقبلي.

ويناقش المجلس عددًا من المقترحات المدرجة؛ من بينها مقترح النظام الأساسي لجائزة جامعة الأمير محمد بن فهد لأفضل إنتاج علمي، والتي حددت قيمتها ب 250 ألف دولار، وهي الجائزة التي أطلقتها الجامعة خلال مؤتمر الاتحاد في دورته الـ 53 والذي استضافته الجامعة في العام الماضي.

وتهدف الجائزة إلى تعزيز البحث العلمي والبحوث التطبيقية والارتقاء بمستوى البحث العلمي في الوطن العربي، إضافة إلى تعزيز ثقافة البحث العلمي والتشجيع على النشر في المجلات العلمية وخلق روح المنافسة العلمية بين الباحثين عموما.

ويناقش المجلس مقترح إنشاء مجلس التنمية المستدامة، ومجلس المسؤولية المجتمعية، ومجلس الشباب للجامعات العربية

ويطلع أعضاء المجلس على مذكرة الأمانة العامة حول جائزة أفضل رسالة دكتوراه، وأفضل رسالة ماجستير للدورة الـ 54، كما يطلع الأعضاء على تقرير الأمانة العامة حول أنشطة اتحاد الجامعات العربية والطلبات المقدمة من الجامعات لاستضافة المؤتمر المقبل.

وعلى هامش هذا الاجتماع يتعرف أعضاء المجلس على الإنجازات المتعددة التي حققتها الجامعة منذ تأسيسها وحتى الآن، إضافة إلى مختبرات الجامعة المختلفة ومرافقها المتعددة.

ورحب رئيس جامعة الأمير محمد بن فهد، من جهته، بجميع المشاركين في هذا المؤتمر، مشيراً إلى أن استضافة الجامعة لهذا الاجتماع تأتي انطلاقاً من المسؤولية الاجتماعية للجامعة، إضافة إلى مسؤوليتها تجاه التعليم العالي في الوطن العربي، ومساهمتها في تعزيز دور التعليم العالي فيه.

ولفت إلى أن المجلس سوف يناقش خلال هذا الاجتماع العديد من المواضيع المدرجة في جدول الأعمال، بالإضافة إلى أنشطة الاتحاد المختلفة وعدد من الاقتراحات والمبادرات، والتي نأمل أن تكون انطلاقة لتحقيق أهداف الاتحاد المختلفة.