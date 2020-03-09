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خبراء بعد قرار تعليق الرحلات: لن يستمر أكثر من أسبوعين

شاهد.. رد فعل المصريين على تعليق الرحلات مع السعودية: "لن تقفل أمامنا"

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حققت السياحة المصرية في عام 2019 إيرادات غير مسبوقة بنحو 12.6 مليار دولار بزيادة حوالي 28% عن 2018 بحسب بيانات البنك المركزي المصري عن شهر فبراير 2020.



وتعتبر هذه الإيرادات هي الأعلى في تاريخ مصر، إذ إنها كسرت الرقم القياسي الذي كانت سجلته قبل ثورة يناير 2011 بنحو 11.6 مليار دولار في عام 2009-2010 وفقًا لبيانات البنك المركزي المصري.



وكانت الإيرادات السياحية تراجعت لأدنى مستوياتها ووصلت إلى 3.8 مليار دولار و4.4 مليار دولار بعد التوترات الأمنية والسياسية التي شهدتها البلاد في الأعوام التي تلت ثورة يناير 2011، بالإضافة إلى حادث سقوط الطائرة الروسية في 2015



وانتعشت السياحة في العام الماضي بشكل ملحوظ بدعم من الاستقرار الأمني في البلاد وانخفاض سعر الجنيه، إذ تتبع مصر نظامًا حرًا في تسعير الجنيه منذ تحرير سعر الصرف في 2016، وهو ما عزز قدرة مصر التنافسية في جذب السياح.



توقعات متفائلة

يقول مدير فندق شهير على النيل إن مصر استقبلت 12 مليون سائح وسط توقعات منظمة السياحة العالمية أن يتخطى عدد السياح الوافدين لمصر في عام 2020 الـ 15 مليون سائح متوقعًا ألا تقفل السعودية، ولن يستمر الوضع.



ومن جهته صرح رئيس الاتحاد الأمريكي تيري دال في تقرير نشر على موقع الاتحاد وجود مصر في صدارة القائمة وهو أفضل مثال على قصص العودة من جديد، مؤكدًا العودة القوية لشعبية مصر وتزايد الطلب عليها بين المسافرين بعد سنوات عديدة صعبة.



وكان من المتوقع أن يرتفع عدد السياح هذا العام بشكل ملحوظ بعد افتتاح المتحف المصري الجديد والمتوقع افتتاحه في الربع الأخير من العام الحالي.



كورونا يضرب

أعلنت مصر عقب انتشار فيروس كورونا عن ارتفاع عدد حالات الإصابات بفيروس كورونا المكتشفة في البلاد إلى 48 حالة بعد ظهور حالات جديدة في مركب نيلي بمدينة الأقصر التي وصل عدد الإصابات بها إلى 45 حالة.



ونبهت المملكة منذ أسبوع المواطنين حول السفر وحددت 17 دولة يجب الحذر من السفر إليها في الوقت الراهن، ومنها مصر، مما أدى إلى تقليل سفر السعوديين إلى مصر واليوم علقت المملكة السفر من وإلى مصر ودول أخرى مما تسبب عمليًا في وقف السفر تمامًا .



ورغم أن الكثير من السياح ألغوا حجوزاتهم في أغلب الدول التي حجزوا إليها في شهر مارس إلا أن الوقف الرسمي يعني ضرب الموسم السياحي وخاصة بعد أن أعلنت مصر عبور عدد السياح السعوديين حاجز المليون سائح وأكثر خلال 2019 فيما وصل السياح العرب إلى 3 ملايين سائح يضخون ما يعادل 4 مليارات دولار، بنسبة 30 % من الرقم الرسمي في الأعداد آو الإنفاق.



يذكر مدير التسويق والمبيعات لأحد فنادق القاهرة أن الخسائر وصلت إلى 50% من المستهدف لشهر مارس وتوقع أن تنتهي الأزمة التي وصفها بالمؤقتة قريبًا جدًا".



80%

وفي تصريحات صحفية قال رئيس غرفة شركات السياحة حسام الشاعر إن هناك انخفاضًا بنسب بين 70% إلى %80 في حجم الحجوزات الجديدة خلال هذه الفترة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، بسبب فيروس كورونا، مضيفًا أن تباطؤ معدل الحجوزات تشهده جميع دول العالم بسبب التخوف من السفر تجنبًا للعدوى.



من جهته طمأن مدير منتجع دوم مارينا بالعين السخنة حازم خطاب السياحيين بأن الوضع مؤقت، متوقعًا بأن قرار السعودية بتعليق الرحلات بأنه لن يستمر أسبوعين على الأكثر.



