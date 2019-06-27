الهلال يوقع مع "إعمار العقارية" لمدة 5 أعوام

شريك إستراتيجي بدءاً من الموسم المقبل

وقعت إدارة الهلال برئاسة رئيس مجلس الإدارة فهد بن نافل عقد شراكة رعاية مع شركة إعمار العقارية لمدة 5 أعوام.

ووقع العقد عن إعمار رئيس مجلس إدارة الشركة محمد العبار اليوم في العاصمة السعودية الرياض.

وتقرر أن يكون شعار "إعمار" على قمصان لاعبي الفريق الكروي الأول بدءاً من الموسم المقبل 2019-2020.

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27 يونيو 2019 - 24 شوّال 1440 08:48 PM

شريك إستراتيجي بدءاً من الموسم المقبل

الهلال يوقع مع "إعمار العقارية" لمدة 5 أعوام

أحمد سرور

الرياض

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وقعت إدارة الهلال برئاسة رئيس مجلس الإدارة فهد بن نافل عقد شراكة رعاية مع شركة إعمار العقارية لمدة 5 أعوام.

ووقع العقد عن إعمار رئيس مجلس إدارة الشركة محمد العبار اليوم في العاصمة السعودية الرياض.

وتقرر أن يكون شعار "إعمار" على قمصان لاعبي الفريق الكروي الأول بدءاً من الموسم المقبل 2019-2020.

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