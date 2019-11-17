"فهد بن سلطان" يصل إلى تبوك بعد رحلة علاجية

استقبله بالمطار كبار المسؤولين ومشايخ القبائل ومواطنون

وصل الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك مساء اليوم, إلى مطار الأمير سلطان بن عبدالعزيز بتبوك بعد رحلة علاجية.

وكان في مقدمة مستقبلي أمير تبوك في المطار، وكيل إمارة منطقة تبوك محمد بن عبدالله الحقباني، وقائد المنطقة الشمالية الغربية اللواء الركن ظافر الشهري، ورؤساء المحاكم، ووكلاء الإمارة المساعدون والمحافظون ومديرو الإدارات الحكومية المدنية والعسكرية ومشايخ القبائل وجمع من المواطنين.

تبوك أمير تبوك الأمير فهد بن سلطان مطار الأمير سلطان بن عبدالعزيز

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17 نوفمبر 2019 - 20 ربيع الأول 1441 11:43 PM

استقبله بالمطار كبار المسؤولين ومشايخ القبائل ومواطنون

"فهد بن سلطان" يصل إلى تبوك بعد رحلة علاجية

صحيفة سبق الإلكترونية

تبوك

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وصل الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك مساء اليوم, إلى مطار الأمير سلطان بن عبدالعزيز بتبوك بعد رحلة علاجية.

وكان في مقدمة مستقبلي أمير تبوك في المطار، وكيل إمارة منطقة تبوك محمد بن عبدالله الحقباني، وقائد المنطقة الشمالية الغربية اللواء الركن ظافر الشهري، ورؤساء المحاكم، ووكلاء الإمارة المساعدون والمحافظون ومديرو الإدارات الحكومية المدنية والعسكرية ومشايخ القبائل وجمع من المواطنين.

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