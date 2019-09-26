"المطلق": لبس الباروكة ليس من الوصل.. ويجوز للمرأة قص شعرها بشرطين

قال يجوز لبسها للتجّمل للنساء اللاتي يعانين تساقط في الشعر أو شعرهن قصير

رأى الشيخ عبدالله بن محمد المطلق، عضو هيئة كبار العلماء المستشار في الديوان الملكي، أن لبس الباروكة ليس من الوصل المحرم مفتيا بجواز لبسها للمرأة وجواز أن تقص شعر رأسها بشرطي عدم التشبه بالولد وبالنساء الفاسقات.

وتفصيلا، جاء ذلك في رده في برنامج فتاوى على القناة السعودية عن حكم لبس المرأة الباروكة في المناسبات وهي من الشعر المستعار، وقال الشيخ المطلق :"أنا عندي يجوز لأن الباروكة ليس فيها وصل ولأن الله جميل يحب الجمال، وهذه المرأة لديها شعر خفيف على رأسها وذلك مثل بعض النساء اللاتي يعانين من تساقط الشعر أو لديهن شعورا قصيرة جدا فلتبس هذه وتتجمل مشيرا إلى قوله تعالى "قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ".

وأوضح "المطلق" أن لبس الباروكة ليست من الوصل المحرم مؤكدا في هذا الصدد بأن الوصل منهي عنه لأن الرَسُولَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( لَعَنَ اللَّهُ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ ).

في سياق متصل، أفتى الشيخ المطلق بجواز أن تقص المرأة شعر رأسها بشرطين: أولا ألا تتشبه بالولد لأن النبي نهى عن المسترجلات من النساء وثانيا ألا تتشبه بالنساء المعروفات عنهن ما لا خير فيه من المغنيات والراقصات اللاتي يظهرن بدون حياء ولا حجاب .