"الأرصاد": نشاط للرياح يثير الغبار على هذه المناطق

وقع المركز الوطني للأرصاد نشاطًا في الرياح السطحية تثير الأتربة والغبار على عددٍ من مناطق المملكة غدًا الاثنين.

وقال المركز إنه يتوقع - بمشيئة الله - نشاطًا في ⁧‫الرياح⁩ السطحية مثيرة للأتربة والغبار قد تصل إلى أكثر من 50 كم/س على ⁧‫تبوك⁩ ⁧‫، والجوف⁩ ⁧‫، والحدود الشمالية⁩ ⁧‫، وحائل⁩ ⁧‫، والقصيم⁩ ، و⁧‫الشرقية⁩ ⁧‫، والرياض⁩ ، من ⁧‫الاثنين⁩ إلى ⁧‫الأربعاء⁩.

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وأضاف أن يتوقع ارتفاع ⁧‫الأمواج⁩ على الأجزاء الساحلية لمنطقة ⁧‫مكة المكرمة⁩ (رابغ، وجدة) لتصل إلى مترين ونصف المتر.