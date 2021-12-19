"الأرصاد": نشاط للرياح يثير الغبار على هذه المناطق

وقع المركز الوطني للأرصاد نشاطًا في الرياح السطحية تثير الأتربة والغبار على عددٍ من مناطق المملكة غدًا الاثنين.
وقال المركز إنه يتوقع - بمشيئة الله - نشاطًا في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار قد تصل إلى أكثر من 50 كم/س على تبوك ، والجوف ، والحدود الشمالية ، وحائل ، والقصيم ، والشرقية ، والرياض ، من الاثنين إلى الأربعاء.
وأضاف أن يتوقع ارتفاع الأمواج على الأجزاء الساحلية لمنطقة مكة المكرمة (رابغ، وجدة) لتصل إلى مترين ونصف المتر.
وقع المركز الوطني للأرصاد نشاطًا في الرياح السطحية تثير الأتربة والغبار على عددٍ من مناطق المملكة غدًا الاثنين.
وقال المركز إنه يتوقع - بمشيئة الله - نشاطًا في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار قد تصل إلى أكثر من 50 كم/س على تبوك ، والجوف ، والحدود الشمالية ، وحائل ، والقصيم ، والشرقية ، والرياض ، من الاثنين إلى الأربعاء.
وأضاف أن يتوقع ارتفاع الأمواج على الأجزاء الساحلية لمنطقة مكة المكرمة (رابغ، وجدة) لتصل إلى مترين ونصف المتر.