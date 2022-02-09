رياح نشطة وسحب رعدية على منطقة المدينة المنوّرة.. حتى الثامنة مساءً

تشمل تأثيراتها تدنياً في مدى الرؤية

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم، بمنطقة المدينة المنوّرة، تضمّن رياحاً نشطة وسحباً رعدية، تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية، على المدينة المنوّرة ومحافظات ومراكز: الأكحل والحناكية والعلا والمهد واليتمة وخيبر ووادي الفرع والعيص والمسيجيد وبدر.

وبيّن المركز أن الحالة تبدأ الساعة التاسعة صباحاً، وتستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.