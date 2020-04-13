إيران آخر 24 ساعة.. 1617 إصابة و111 وفاة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم، تسجيل 1617 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 73303 حالات.
ووفق "رويترز" كشفت وزارة الصحة الإيرانية، عن 111 وفاة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع العدد إلى 4585 حالة.إيران فيروس كورونا الجديد
إجمالي الإصابات قفز إلى 73303 حالات والوفيات 4585
أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم، تسجيل 1617 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 73303 حالات.
ووفق "رويترز" كشفت وزارة الصحة الإيرانية، عن 111 وفاة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع العدد إلى 4585 حالة.