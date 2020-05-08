شرطة مكة المكرمة: ضبط (319) متسولاً من جنسيات مختلفة في جميع محافظات المنطقة

صّرح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، الرائد محمد الغامدي، بأنه امتداداً لجهود الأجهزة الأمنية بشرطة المنطقة لمكافحة ظاهرة التسول، فقد تم ضبط ( 319) متسولاً من جنسيات مختلفة في جميع محافظات منطقة مكة المكرمة، واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية كافة.

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08 مايو 2020 - 15 رمضان 1441 01:34 AM

شرطة مكة المكرمة: ضبط (319) متسولاً من جنسيات مختلفة في جميع محافظات المنطقة

وكالة الأنباء السعودية (واس)

مكة المكرمة

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صّرح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، الرائد محمد الغامدي، بأنه امتداداً لجهود الأجهزة الأمنية بشرطة المنطقة لمكافحة ظاهرة التسول، فقد تم ضبط ( 319) متسولاً من جنسيات مختلفة في جميع محافظات منطقة مكة المكرمة، واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية كافة.

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