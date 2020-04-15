الرياض ومكة تسجّلان نحو نصف إصابات "كورونا" في المملكة

المدينة المنورة في المركز الثالث بـ938 حالة.. تليها جدة بـ795

سجلت الرياض ومكة المكرمة أعلى نسبة إصابة بفيروس "كورونا" المستجد بـ2793 حالة أي ما يعادل نحو 47% من إجمالي عدد الإصابات في جميع المناطق، والبالغة 5862 حالة حتى الآن.

وجاءت الرياض كأكثر المناطق تسجيلاً للحالات منذ بداية المرض بـ1592 حالة، تليها مكة المكرمة بـ1201، ثم المدينة المنورة بـ938 حالة، وجاءت جدة في المركز الرابع بـ795 حالة.

وبلغ عدد الحالات النشطة والتي لا تزال تتلقى العلاج والمتابعة 4852 حالة، فيما بلغ عدد حالات التعافي 931 حالة، والوفيات 79 حالة.

وجاءت الإصابات لهذا اليوم على النحو الآتي: المدينة المنورة 109، الهفوف 86، الدمام 84، جدة 69، الرياض 56، مكة المكرمة 40، الطائف 9، الجبيل 6، المخواة 6، خليص 6، عرعر 5، ينبع 4، القطيف 4، الباحة 2، رأس تنورة 2، الزلفي 1، الخبر 1، الظهران 1، المظيلف 1 والقريع 1".