بالفيديو.. طالب ابتدائي يوجِّه كلمة بالعربية والإنجليزية لمدير تعليم الأفلاج

خلال الطابور الصباحي وأمام معلّميه وزملائه الطلاب

وجَّه طالب في الصف الثالث ابتدائي بمدرسة "ابن كثير" لتحفيظ القرآن الكريم في محافظة الأفلاج؛ كلمة لمدير التعليم خلال الطابور الصباحي، متحدّثًا باللغتين العربية والإنجليزية.



وجاء في الكلمة، التي وجَّهها الطالب أمير محمد يونس، اليوم، أمام معلميه وزملائه الطلاب في الطابور الصباحي، متحدثاً خلالها باللغتين العربية والإنجليزية، رغم أن اللغتين ليست أيٌّ منهما اللغة الأم لدى عائلته الباكستانية؛ قوله: "لقد أسعدتنا جميعًا زيارة مدير التعليم، وشاهدنا حرصه على الطالب، ووقوفه على احتياجات المدرسة، والمتابعة القوية للتحصيل الدراسي، وتأكيده على القراءة والكتابة والفهم؛ فالواجب علينا تقدير هذا الجهد، والعمل وفق تطلعات هذه الزيارة المباركة. شكراً مدير التعليم، ونعدك بالجد والتفوق بإذن الله".



من جهته ذكر قائد المدرسة مشعل الحقباني، أن الطالب "أمير" تميَّز بحسن الخلق والسلوك والانضباط، مشيدًا بدور أسرته في الحرص والمتابعة، وجهود معلم الصف في اكتشاف مواهب الطلاب وتنميتها، وتشجيع الطلاب على الإبداع والتميُّز، كما ثمَّن للمرشد الطلابي بالمدرسة تعزيزَ القيم لدى النشء، والحرص على رفع مستوى التحصيل الدراسي لدى الطلاب.