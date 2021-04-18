انقلبت سيارته.. إصابة وزير الرياضة المصري بقطع في فروة رأسه خلال حادث سير

نُقل إلى المستشفى وحالته مستقرة

أصيب وزير الشباب والرياضة المصري أشرف صبحي، اليوم (الأحد)، في حادث سير قوي، تعرض له على الطريق

الصحراوي شمال القاهرة، أثناء توجهه لتفقد المنشآت الرياضية في محافظة البحيرة.

وأوضح المتحدث باسم الوزارة محمد فوزي، أن "صبحي" نقل إلى إحدى المستشفيات في منطقة السادس من أكتوبر، وألغيت زيارته إلى محافظة البحيرة.

من جهتها، ذكرت وسائل إعلام محلية، أن سيارة "صبحي" انقلبت أثناء رحلته.

من جانبها، بينت مصادر طبية، أن وزير الرياضة أصيب بقطع في فروة الرأس، وأجريت له الفحوصات اللازمة على المخ للتأكد من سلامته.

وأشارت المصادر إلى استقرار الحالة الصحية للوزير.