"سبق" ترصد انتشار رجال الأمن بمختلف القرى والأحياء بمحايل لمنع التجول

وسط امتثال تام من المواطنين والمقيمين بالتوجيه

تصوير : فارس طيران

تواصل العيون الساهرة من رجال الأمن بمختلف القطاعات، جهودها الأمنية من خلال انتشارها في مختلف المواقع؛ لتنفيذ توجيه القيادة بمنع التجول للحد من انتشار فايروس كورونا.

"سبق" رصدت هذا المساء انتشار رجال الأمن في كل القرى والأحياء والطرق بمحافظة محايل، وسط خلو تام من المارة وعابري الطريق عدا الحالات المستثناة من المنع والمرضى الذين يثبتون صحة ادعاءاتهم ببلاغاتهم للهلال الأحمر، وتلقيهم رسائل تؤكد حالاتهم.

وثمن رجال الأمن للمواطنين والمقيمين وعيهم والامتثال التام للتوجيه من الساعة الأولى له فيما عبر الجميع عن فخرهم بالعيون الساهرة على أمنهم وسلامتهم.