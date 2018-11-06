الجيش اليمني يحكم سيطرته على مدينة دمت بمحافظة الضالع

كبّد الميليشيات خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد

أحكمت قوات الجيش الوطني والمقاومة اليمنية سيطرتها على المداخل المؤدية إلى وسط مدينة دمت في محافظة الضالع من الجهات الجنوبية والشرقية والغربية.

وقال مصدر محلي في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية "إن الجيش الوطني أحبط عملية هجوم لميليشيا الحوثي الإنقلابية، على منطقة الحقب، وكبدوها خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد، وحاصر مجموعة من القناصة الحوثية المتحصنة في المباني والمرتفعات المحيطة بالمدينة.

وفي ذات السياق، شن طيران تحالف دعم الشرعية في اليمن غارة جوية اليوم، استهدفت تعزيزات للميليشيا في مديرية السدة بمحافظة إب اليمنية، أسفرت عن مقتل عشرة من المسلحين وتدمير الأطقم والآليات العسكرية.