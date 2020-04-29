هطول أمطار على مدينة الباحة وضواحيها

شملت محافظات بني حسن والقرى والمندق

هطلت على منطقة الباحة اليوم أمطارٌ متفرقة من متوسطة إلى خفيفة شملت أجزاء من مدينة الباحة وضواحيها، ومحافظات بني حسن والقرى والمندق وبعض المراكز التابعة لها، وبعض متنزهات المنطقة، ارتوت على إثرها الأرض.

جعلها الله أمطار خير وبركة, وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.

الباحة أمطار

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29 إبريل 2020 - 6 رمضان 1441 11:04 PM

شملت محافظات بني حسن والقرى والمندق

هطول أمطار على مدينة الباحة وضواحيها

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الباحة

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هطلت على منطقة الباحة اليوم أمطارٌ متفرقة من متوسطة إلى خفيفة شملت أجزاء من مدينة الباحة وضواحيها، ومحافظات بني حسن والقرى والمندق وبعض المراكز التابعة لها، وبعض متنزهات المنطقة، ارتوت على إثرها الأرض.

جعلها الله أمطار خير وبركة, وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.

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