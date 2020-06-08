مدير إسكان الباحة يبحث مع محافظ القرى خطط مشاريع الإسكان التنموي

تفقد مشروع روابي الباحة البالغة مساحته 300 ألف متر

زار مدير عام فرع وزارة الإسكان بمنطقة الباحة، المهندس حمود ناصر القحطاني، محافظ القرى، خالد العبيلان، في مكتبه بالمحافظة.

وجرى خلال اللقاء استعراض ومناقشة مشاريع الإسكان القائمة والخطط المستقبلية لمشاريع الإسكان التنموي وفق رؤية المملكة 2030.

ووقف المهندس "القحطاني"، ومحافظ القرى، على مشروع روابي الباحة بالمحافظة، البالغة مساحته 300 ألف متر مربع، واطلعا على مراحله والفترة المحددة للانتهاء منه.

وأعرب المهندس "القحطاني"، عن شكره لمحافظ القرى على دعمه المتواصل لمشاريع الإسكان في المحافظة والتنسيق الدائم مع الجهات ذات العلاقة لتذليل الصعوبات.

وأكد حرص وزارة الإسكان على استكمال جميع برامجها ليستفيد منها جميع أبناء الوطن وفق معايير منظمة وجودة مميزة وبسرعة عالية لتواكب تطلعات القيادة الرشيدة.