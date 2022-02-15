غدًا افتتاح المؤتمر العالمي الأول للتخدير بمستشفى سليمان الحبيب بالريان

سيناقش أهم المستجدات العلمية في طب التخدير والتخصصات الدقيقة المختلفة

تنطلق غدًا الأربعاء عند الساعة الثامنة صباحًا، فعاليات المؤتمر الدولي لطب التخدير الذي تنظمه مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، بمشاركة "24" من الخبراء العالميين والوطنيين؛ إذ سيناقش أهم المستجدات العلمية في طب التخدير، والتخصصات الدقيقة المختلفة المنبثقة عنه، من خلال العديد من المحاضرات وورش العمل، المعتمدة من هيئة التخصصات الصحية، بواقع 11 ساعة تعليم طبي مستمر.

وتستمر أعمال المؤتمر الذي يُعقد بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالريان، بقاعة الأستاذ عبدالرحمن العيد، لمدة 3 أيام.

وقال الدكتور عوض العمري نائب الرئيس المشارك للشؤون الأكاديمية والطبية: إن اللجنة العملية بذلت جهدًا كبيرًا لإخراج المؤتمر بالصورة التي تليق بالمجموعة ومكانتها، وبالشكل الذي يحقق الفائدة العلمية القصوى؛ مضيفًا أنه سيشهد مشاركة خبراء عالميين لهم تأثير كبير في مجال طب التخدير، إضافة إلى أن الموضوعات المدرجة على طاولته التي تم اختيارها بدقة وعناية، وتتسم بأهمية كبيرة، وهي تتنوع ما بين الأوراق البحثية، واستعراض بعض الحالات النادرة، وكذلك أحدث الدراسات والتقنيات وأفضل الممارسات والتجارب الرائدة المحلية والدولية.

من جانبه أكد الدكتور ناصر حبيشة رئيس اللجنة العلمية، أهمية هذا المؤتمر، قائلًا إنه سيشكل فرصة كبيرة لنقل الخبرات والتجارب النوعية، وتحديث المعرفة في هذا التخصص الحيوي للأطباء والممارسين والأكاديميين الصحيين المختصين بالتخدير؛ مشيرًا في هذا السياق إلى أنه يتوقع حضور أكثر من "500" ممارس صحي، عطفًا على معدل الإقبال المتزايد على التسجيل.

يُذكر أن مجموعة الدكتور سليمان الحبيب ظلت طوال مسيرتها الممتدة لأكثر من ربع قرن، تعتبر التعليم الطبي جزءًا لا يتجزأ من أهدافها ومرتكزاتها في الرعاية الصحية، ودأبت على تنظيم ورعاية الكثير من الأنشطة والملتقيات والمؤتمرات العلمية؛ بهدف مواكبة المستجدات المتسارعة والتطورات التكنولوجية الحديثة ومخرجات البحوث العلمية، وخلق تجربة تعليمية محلية متطورة، وصولًا إلى خدمات رعاية صحية بأعلى المعايير العالمية؛ إسهامًا في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 الطموحة.