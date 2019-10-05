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استخدماها في الشراء من محلات عدة عبر خدمة الـ"واي فاي" قبل أن يوقفها

بعد ساعة من بلاغ صاحبها.. خطة أمنية توقع شابين استعملا "صرافة مفقودة"

نجحت فرق البحث الجنائي بشرطة محافظة عفيف، في الوصول إلى شابين تورطا في استعمال بطاقة صراف آلية مفقودة والشراء منها من عدة محلات، قبل أن يوقفها صاحبها.



وتعود التفاصيل إلى بلاغ تقدّم به مواطن للشرطة يطلب فيه ضبط مجهول عُثر على بطاقة الصراف الخاصة به المفقودة، وأنه يقوم عن طريقها بعمليات شراء من عدة محلات تجارية بواسطة خدمة "واي فاي".



وعلى الفور بدأ رجال البحث الجنائي بالتحرِّي عن طريق المصادر بين أوساط الشباب، وفق خطة أمنية وجه بها مدير الشرطة ومساعده، وتابعها رئيس البحث الجنائي بالشرطة حتى وصلت معلومات مؤكّدة بعد ساعة واحدة عن شابين متهمين في التورط في هذه القضية، لتجري متابعتهما وضبطهما بمباشرة رئيس الفرق الميدانية وفي حوزتهما البطاقة المفقودة في أحد الأماكن العامة وإحالتهما للتحقيق.