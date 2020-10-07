كورونا في إيطاليا وبريطانيا.. قفزات قياسية في أعداد المصابين الجدد اليوم

3600 إصابة جديدة في الأولى و14162 حالة بالثانية

أعلنت إيطاليا، اليوم الأربعاء، أنها سجلت نحو 3600 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وذلك لأول مرة يتجاوز مؤشر الحالات اليومية في البلاد حاجزالـ3000 منذ أواخر أبريل الماضي.

وفي بريطانيا، أظهرت بيانات حكومية أن المملكة المتحدة سجلت 14162 حالة إصابة يومية جديدة بكوفيد -19 يوم الأربعاء، بانخفاض طفيف عن 14542 حالة سجلت في اليوم السابق.

فيروس كورونا الجديد

3

07 أكتوبر 2020 - 20 صفر 1442 06:33 PM

3600 إصابة جديدة في الأولى و14162 حالة بالثانية

كورونا في إيطاليا وبريطانيا.. قفزات قياسية في أعداد المصابين الجدد اليوم

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

3 1,652

أعلنت إيطاليا، اليوم الأربعاء، أنها سجلت نحو 3600 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وذلك لأول مرة يتجاوز مؤشر الحالات اليومية في البلاد حاجزالـ3000 منذ أواخر أبريل الماضي.

وفي بريطانيا، أظهرت بيانات حكومية أن المملكة المتحدة سجلت 14162 حالة إصابة يومية جديدة بكوفيد -19 يوم الأربعاء، بانخفاض طفيف عن 14542 حالة سجلت في اليوم السابق.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

فيروس كورونا الجديد

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020