لتقليص احتمالية الإصابة بالسرطان.. تناوَلْ هذه الخضراوات

غنية بفيتامين "سي" وحمض الفوليك والمعادن.. ومصدر جيد للألياف

يقول مركز أبحاث السرطان في المملكة المتحدة إن نحو واحد من كل شخصين سيصاب بالسرطان في مرحلة ما من حياته، وفقًا لأدق التوقعات حتى الآن، لكن لحسن الحظ قد نتمكن من تقليل المخاطر، وتقليص احتمالية الإصابة مبكرًا من خلال تناول طعام بعينه، وفق "سبوتنيك".

وتفصيلاً، ذهبت بعض الدراسات إلى أن تناول الخضراوات الصليبية يمكن أن يساعد في تقليل خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان. وتشمل تلك الخضراوات البروكلي والكرنب والقرنبيط، بحسب ما نقله موقع "إكسبريس" البريطاني.

وحسب المعهد الأمريكي لأبحاث السرطان، فإن الدراسات المعملية كشفت أنه بإمكان مركب السولفورافين الذي يتكون من مجموعة الإيزوثيوسيانات في القرنبيط والكرنب والبروكلي أن يحبط نمو وتطور سرطان البروستاتا.

وكشف تحليل واحد لـ 35 دراسة أن تناول المزيد من الخضراوات الصليبية ارتبط بانخفاض خطر الإصابة بسرطان القولون.

ويقول المعهد الوطني للسرطان إن الاستهلاك العالي للخضراوات بشكل عام قد يقي من بعض الأمراض، وعلى رأسها بعض أنواع السرطان، مثل سرطان الأمعاء والبروستاتا.

لكن الخضراوات الصليبية تقف في صدارة تلك الخضراوات؛ لأنها غنية بفيتامين سي وحمض الفوليك والمعادن، كما أنها مصدر جيد للألياف.

في المقابل، يرتبط تناول اللحوم الحمراء والمعالَجة بزيادة مخاطر الإصابة بسرطان الأمعاء والبروستاتا.