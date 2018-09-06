"الجضعي": نسبة التزام مصنعي وموردي الأغذية بضوابط الدهون المتحولة 94٪

بواقع 2٪ في الزيوت والدهون النباتية.. و5٪ في باقي أنواع الأغذية

كشف الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء الدكتور هشام الجضعي، أن نسبة التزام مصنّعي ومستوردي المنتجات الغذائية بضوابط الحد الأقصى للدهون المتحوّلة في الأغذية المحلية والمستوردة بلغت ٩٤,٧٪.

وتفصيلاً؛ قال "الجضعي" إنه منذ أكثر من عامين اعتمدت الهيئة لائحة فنية وضعت ضمنها حداً أقصى للدهون المتحوّلة في المنتجات الغذائية بواقع ٢٪ في الزيوت والدهون النباتية، و٥٪ في باقي أنواع الأغذية، ولأن ذلك يتطلب تغييراً في طريقة الصناعة، تم منح مصنّعي ومستوردي المنتجات الغذائية مهلةً مناسبة للالتزام باللائحة.

وأضاف أن "الغذاء والدواء" نظّمت حملات توعوية لمصنّعي ومستوردي المنتجات الغذائية للمساعدة في إيجاد بدائل لهذه الدهون في الصناعات الغذائية، وكذلك حملات للمستهلكين للتعريف بمصادر الدهون المتحوّلة وكيفية التعرّف عليها من خلال بطاقة المنتج الغذائي.

وأردف بأنه بعد انتهاء المهلة، نفّذت الهيئة حملة تفتيشية، وتم تحليل ٤١٣ منتجاً غذائياً، وبيّنت النتائج أن نسبة الالتزام باللائحة في المنتجات الغذائية في السوق المحلي السعودي ٩٤,٧٪.

ووجه الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء شكره لمنتجي ومستوردي الغذاء، لالتزامهم باللائحة بما يسهم في تأمين غذاء صحي وتحقيق رؤية 2030 في "بناء مجتمع ينعم أفراده بنمط حياة صحي".