الأمم المتحدة تدعو الحكومة الإثيوبية للسماح بوصول المساعدات إلى "تيغراي"

"غراندي" أعرب عن أمله أن يتغير الموقف الحالي

دعا رئيس مفوضية شؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة فيليبو غراندي، اليوم (الأحد)، الحكومة الإثيوبية إلى السماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى إقليم تيغراي بشمال إثيوبيا في أقرب وقت ممكن.

وبين "غراندي" في مؤتمر صحفي على الإنترنت من العاصمة السودانية الخرطوم، أن إرسال المساعدات إلى "تيغراي" "لم يكن ممكنًا قبل ذلك، معرباً عن أمله أن يتغير الموقف في الأيام القليلة المقبلة، وفقاً لـ"رويترز".