وزير الصحة يتفقّد مركز القيادة والتحكم في الشرقية

اطّلع على الإجراءات التي يتم اتخاذها لمكافحة كورونا

تفقّد وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، اليوم، مركز القيادة والتحكم في المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية.

واطلع الربيعة خلال الجولة على سير العمل في المركز والإجراءات التي يتم اتخاذها لمكافحة فيروس كورونا في كافة المنشآت الطبية بالمنطقة.

وقدّم الوزير الربيعة الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ وأمير المنطقة الشرقية، ونائبه؛ على دعمهم المتواصل وحرصهم الدائم والمستمر لضمان سلامة الوطن والمواطن من كافة الأمراض والأوبئة الصحية.

فيروس كورونا الجديد وزير الصحة

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18 مارس 2020 - 23 رجب 1441 05:05 PM

اطّلع على الإجراءات التي يتم اتخاذها لمكافحة كورونا

وزير الصحة يتفقّد مركز القيادة والتحكم في الشرقية

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الدمام

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تفقّد وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، اليوم، مركز القيادة والتحكم في المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية.

واطلع الربيعة خلال الجولة على سير العمل في المركز والإجراءات التي يتم اتخاذها لمكافحة فيروس كورونا في كافة المنشآت الطبية بالمنطقة.

وقدّم الوزير الربيعة الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ وأمير المنطقة الشرقية، ونائبه؛ على دعمهم المتواصل وحرصهم الدائم والمستمر لضمان سلامة الوطن والمواطن من كافة الأمراض والأوبئة الصحية.

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فيروس كورونا الجديد وزير الصحة

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